مدبولى أمام البرلمان: برنامج الحكومة يستهدف بناء اقتصاد تنافسى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إننا نحرص على التوسع فى مؤسسات التعليم العالى التى تقدم برامج تعليمية حديثة والتوسع فى إنشاء جامعات تكنولوجية لتأهيل خريجين مؤهلين مع متطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع المعايير العالمية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012