شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهنى المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.

وأضاف «مدبولي»، فى كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: "ونهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي".

وتابع: "وضعنا برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلى فى الصناعات كثيفة العمالة ونتبنى برنامجا قوميا بقيادة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات وأضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الراهنة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل على مستوى المحافظات.