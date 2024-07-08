شكرا لقرائتكم خبر عن نرجو من الله أن تحظى الحكومة بثقة الشعب.. رسالة الرئيس السيسى للنواب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إنّه استقبل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على المجلس.



رسالة الرئيس السيسى إلى النواب

وأوضح جبالى أنّ الرسالة جاء نصها: «تحية طيبة وبعد، تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر أنّنا كلفنا الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر، ونرجو من الله العلى القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقى ورفعة والله الموفق».

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تلاوة خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، عن قراره الصادر برقم 258 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على الدستور..

قرر فى المادة الأولى:

يعين السيد الدكتور مصطفى مدبولى محمد، رئيسا لمجلس الوزراء.

وجاءت فى المادة الثانية:

يعين كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار محمد - نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان، والفريق/ كامل عبد الهادى فرج الوزير - نائبًا لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرًا لوزارتى الصناعة والنقل.

وتضمنت المادة الثالثة: يعين كل من:-

- الفريق أول/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيرًا للبيئة.

- الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت - وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور/ أشرف صبحى محمد عامر - وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور - وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي.

- محمد محمد صلاح الدين مصطفى - وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- الدكتور/ هانى عاطف نبهان سويلم - وزيرًا للموارد المائية والري.

- الدكتور/ محمود مصطفى كمال عصمت - وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- أحمد أشرف على كوجك - وزيرًا للمالية.

- منال عوض ميخائيل - وزيرًا للتنمية المحلية.

- شريف فتحى على عطية - وزيرًا للسياحة والآثار.

- الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور/ شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

- الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطى - وزيرًا للخارجية والهجرة.

- المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيرًا للعدل.

- المستشار/ محمود فوزى عبد البارى عصر - وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور/ أسامة السيد محمود الأزهري- وزيرًا للأوقاف.

- سامح أحمد زكى الحفنى - وزيرًا للطيران المدني.

- شريف مجدى حسين شربينى - وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

-علاء الدين فاروق زكى السيد - وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

-محمد إبراهيم أحمد شيمى - وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

-حسن محمد حسن الخطيب - وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيرًا للعمل.

- أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيرًا للثقافة.

- محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- كريم إبراهيم على بدوى - وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

كما تضمنت المادة الرابعة، يعين كل من:-

- ياسر سمير صبحى كامل نائبا لوزير المالية

- شريف فتحى الكيلانى نائبا لوزير المالية

- يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة

- عبلة أحمد على الألفى نائبا لوزير الصحة

- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

- مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

- حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

- أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

- ماجد عبدالحميد متولى نائبا لوزير النقل

- نهاد شاهين على شاهين نائبا لوزير النقل

- وجدى شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل

- صباح عبداللطيف مشالى نائبا لوزير الكهرباء

- منتصر مناع جاد الحق المدنى نائبا لوزير الطيران المدني

- بكر محمد عبد الوهاب البيومى نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- غادة مصطفى لبيب عبد الغنى نائبا لوزير الاتصالات

- رأفت عبدالعزيز فهمى هندى نائبا لوزير الاتصالات

- سيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان

- مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

- أبو بكر محمد حنفى نائبا لوزير الخارجية والهجرة

- نبيل رياض حبشى نائبا لوزير الخارجية والهجرة

- وليد حسين أبو المجد على نائبا لوزارة التموين

وجاءت فى المادة الخامسة:

يكون السيد الدكتور مصطفى مدبولى محمد رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى بالإضافة لمهام منصبه.

وفى المادة السادسة:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، رئيس الجهورية.