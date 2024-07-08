شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن موعد الامتحان التحريرى للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي يوليو 2024 م من الحاصلين على (الدكتوراة – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين سواء من الجدد أم المتقدمين للتعديل إلى وضع أعلى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

ويعتبر الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين فى الحقل الدعوى سيكون فى الكتب التالية ( قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم الحديث - دراسات في علوم القرآن - أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين ) ، أما بالنسبة للإداريين فسيكون الاختبار في مجال عملهم وتخصصاتهم ، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى ، على النحو التالي :



الأقصر



الشرقية



القليوبية



المنوفية



المنيا وسوهاج



سوهاج والبحر الأحمر



كفر الشيخ