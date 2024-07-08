شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 36 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف عدد (36) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، على بند التحسين، وذلك على النحو التالي:

م الاسم المديرية

1. أ.د.م / أحمد حلمي عبد الحليم خلف المنيا

2. أ.د.م / علي حمودة جمعة سليمان المنيا

3. أ.د.م/ محمد فؤاد محمد الدهراوي الجيزة

4. د/محمد حسن أبو العز الجيزة

5. د/ محمد عمر سيد حسانين الجيزة

6. د/محمد عيد مطر مسلم الجيزة

7. د/ محمود صبري محمد بهيتة البحيرة

8. د/ وليد حسن توفيق حسن البحيرة

9. د/ خالد عيد علي منصور المنوفية

10. د/ محمد سعيد محمود قبالي المنوفية

11. د/ محمد السيد عوض السيد البحيرة

12. د/ حسين إبراهيم محمد حسين رمضان البحيرة

13. د/ أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز الزيني البحيرة

14. د/ محمد داود رجب محمد الشرقية

15. د/ حسام عبد الواحد عبد السلام عبد الواحد الشرقية

16. د/ أحمد يوسف إبراهيم أحمد السحار الشرقية

17. د/ محمد أحمد عبد الرحمن علي الشرقية

18. د/ عبد الله عامر محمد مطير الشرقية

19. د/ السيد إبراهيم السيد إبراهيم الشرقية

20. د/ محمد عبد المطلب محمد سيد أحمد جودة البحيرة

21. د/ أحمد يوسف محمد يوسف المدبولي البحيرة

22. د/علي عيسى محمد عيسى البحيرة

23. د/الصافي إبراهيم محمد خضر البحيرة

24. د/ علي صديق عبد العال محمد أسيوط

25. د/ محمد صبحي محمد فودة القاهرة

26. م. مساعد/ مصطفى نبيل عبد الحميد عبد الحليم المنيا

27. م. مساعد/ محمد ممدوح عبد الحسيب أحمد المنيا

28. م. مساعد/ بهاء صبري محمد محمود الأقصر

29. م. مساعد/علاء علي سلطان أحمد الأقصر

30. م. مساعد/ عبد الله عبد العزيز محمد مرسي فرج الشرقية

31. م. مساعد/ بدري حسيني عبد العظيم حنفي الشرقية

32. م. مساعد/ أسامة حسني محمد عبد القادر الشرقية

33. م . مساعد / محمد عبد الرحمن يوسف زيادة المنوفية

34. م . مساعد / أحمد عمر عثمان يوسف المنوفية

35. السيد / محمد عبد الرحمن محمد عبد الوهاب المنوفية

36. السيد / أكرم حامد سعد أبو العنين العريان البحيرة