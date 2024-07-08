شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة شاملة فى مادة علم نفس واجتماع للثانوية العامة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

في بث مباشر جديد، يقدم تليفزيون ”الخليج 365” لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة علم نفس واجتماع، قبل أداء امتحان نهاية العام بعد غدا الأربعاء.

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وتتضمن المراجعة النهائية لمادة علم نفس واجتماع، عددا من الأسئلة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل مختلف نماذج الأسئلة، والتي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، ويتم تقديم ملخصًا لأهم أجزاء المنهج ومسائل وتدريبات وأسئلة استرشادية لامتحان آخر العام، يستطيع من خلالها الطلاب الاستعداد التام للامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم تليفزيون ”الخليج 365” يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة مواد الثانوية العامة الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تمثل 85% بكل مادة، وذلك بشكل صحيح كالتالى:

ـ التأكد من رقم الإجابة في كراسة البابل شيت بما يقابلها في كراسة الأسئلة.

ـ الأفضل أن يستخدم الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة في كراسة البابل شيت.

ـ يجب أن يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من بين 4 بدائل اختيارية.

ـ لا يجب أن يختار أي أكثر من إجابة لأنه في هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ.

ـ في حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة.

ـ ابدأ بالإجابة عن أي سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال في كراسة الأسئلة.

ـ ستكون الإجابات الواردة على كل سؤال متشابهة ولكن هناك واحدة هي الصحيحة فقط.