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القبض على تشكيل عصابى لسرقة خطوط الكابلات الكهربائية فى أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى متخصص بىسرقة الكابلات الكهربائية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام 3عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط الكابلات الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبحوزتهم قطع كابلات كهربائية تزن 1,250 طن.

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتهم المضبوطات من خط كابلات كهربائية "تحت الإنشاء" بدائرة المركز. وباستدعاء المسئول عن المشروع محل الواقعة قرر بأن المضبوطات خاصة بالمشروع واتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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