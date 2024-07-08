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مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل نهائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بنهاية عام 2024، ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجية.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز"، أن في الأسبوع الثالث من يوليو ستنتهي عملية تخفيف الأحمال، حتى نهاية الصيف، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من الموازنة العامة.

وأضح أنه إنني منذ تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنا أعمل بجانب الوزراء من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتابع: "كنت أتابع البرامج التليفزيونية والحوارية، ولاحظت أن قطاعي التعليم والصحة من القطاعات التي تحتاج إلي اهتمام أكثر، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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