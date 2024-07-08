شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: نسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قدر الحكومة السابقة والحالية أنها تتعامل مع إقليم وظروف عالمية شديدة الاضطراب وحالة عدم الاستقرار واليقين لم تحدث منذ عشرات السنوات، مؤكدا اننا نسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «ليس لدينا رفاهية وضع خطة لخمس أو عشر سنوات، أنا لا أعرف ماذا سيحدث غدا، بالتالي علينا أن نكون مرنين للغاية، وكيف في خلال عام وعامين على الأكثر أن أحدث نقلة نوعية في هذا الموضوع».

وتابع: «المواطن يهمه في النهاية أن أسعار السلع الرئيسية والمنتجات التي يرغب بها تكون في متناول قدراته، وأعرف جيدا أن موجة التضخم العاتية التي حدثت، والتي كانت جزء منها من الخارج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد التي حدثت في الحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في الإقليم وعدم استطاعة السفن في المرور بالبحر الأحمر وتغيير مساراتها أدت لزيادة الكلفة على كل العالم وليس مصر فقط».