شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نسعى إلى استعادة قوة مصر الناعمة داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اهتمت بالجامعات التكنولوجية لتأهيل من خرج من التعليم لسوق العمل، كما أنه تم التركيز على حجم المنشآت التى أقمناها فى المجال الصحى، والعمل تحسين الخدمة فى القرى، مؤكدا أننا نسعى إلى استعادة قوة مصر الناعمة داخليا وخارجيا.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز: نعمل على كيفية توصيل الخدمة للمواطن فى أقرب نقطة له، وإسراع الخطى بتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، بالإضافة لباقى الملفات.



وقال مصطفى مدبولي، رئيس، إننا دائما ما نتحدث عن قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافي والحضاري، وهذا الملف يحتاج جهد كبير للغاية الفترة المقبلة لاستعادة قوة مصر الناعمة وتأثيرها داخليا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقوا جزء من المحتوي الثقافي من الخارج، وبالتالي من المهم للغاية الفترة المقبلة إعادة جذب فئة الشباب والهوية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تجديد الخطاب الديني كان جزء من الحديث بشكل واضح مع وزير الأوقاف الجديدة، وسيكون أولوية قصوى من عمله.

وتابع: «فلسفة تعيين نائب لرئيس الوزراء لهذا الموضوع ليكون تركيزه الشديد مع النمجموعة المصغرة مع الوزراء بصورة أسبوعية لأخذ إجراءات والعرض على مجلس الوزراء وسأكون معهم كل أسبوعين أو ثلاثة مع المجموعة لأخذ الإجراءات التي من شأنها تسرع في عملية التنفيذ».



