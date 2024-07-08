شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا دائما ما نتحدث عن قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافي والحضاري، وهذا الملف يحتاج جهد كبير للغاية الفترة المقبلة لاستعادة قوة مصر الناعمة وتأثيرها داخليا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقوا جزء من المحتوي الثقافي من الخارج، وبالتالي من المهم للغاية الفترة المقبلة إعادة جذب فئة الشباب والهوية والحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا أن محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامى عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تجديد الخطاب الديني كان جزء من الحديث بشكل واضح مع وزير الأوقاف الجديدة، وسيكون أولوية قصوى من عمله.

وتابع: «فلسفة تعيين نائب لرئيس الوزراء لهذا الموضوع ليكون تركيزه الشديد مع النمجموعة المصغرة مع الوزراء بصورة أسبوعية لأخذ إجراءات والعرض على مجلس الوزراء وسأكون معهم كل أسبوعين أو ثلاثة مع المجموعة لأخذ الإجراءات التي من شأنها تسرع في عملية التنفيذ».



