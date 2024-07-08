شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية يعلن بدء تطوير منطقة بطن البقرة سابقا والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية عن عدد من الصور لمنطقة بطن البقرة، إحدى المناطق العشوائية التي تم نقل سكانها إلى المشروعات التي تم تنفيذها من قبل الصندوق بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وأشار إلى إنه جارى الانتهاء من أعمال تنمية وتطوير عمراني بالمنطقة والمناطق المحيطة.