"بتخونيني يا كريمة".. رجل ينتقم من زوجته بطريقة صادمة في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل رجل أربعيني شكه في سلوك زوجته، واجها بما يدور في عقله لكن دون جدوى ليقرر الانتقام منها.

داخل مستشفى إمبابة العام ترقد "كريمة" بقسم مصابي الحروق بعد حروق طالت جسدها نتيجة إلقاء زوجها مادة كاوية عليها.

رئيس المباحث الرائد مصطفى الدكر ألقى القبض على الزوج المشكو في حقه، وأقر بفعلته لشكه في سلوكها "مش عايزة تريحني.. الشك هيقتلني".

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.