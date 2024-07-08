فضحت السر.. شاب حرق زوجته بعد 6 أشهر في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة إقدام شاب على قتل زوجته حرقًا في المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقى إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد بوصول سيدة 36 عامًا توفيت إثر حروق من الدرجة الأولى.

انتقلت قوة أمنية، حيث تبين وفاة سيدة في العقد الرابع، وأن زوجها وراء ارتكاب الحادث.

كشفت التحريات أن المجني عليها الأم لطفلين تزوجت المتهم بعد طلاقها بعد اتفاقهما على أن يظل زواجهما سريًا.

وقال المتهم إنه فوجئ بشقيقه يزوره في شقة الزوجية بعد 6 أشهر فعلم على أنها فضحت السر، وقرر الانتقام منها بأن رمى عليها البنزين وأشعل فيها النار حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.