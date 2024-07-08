أحمد موسى عن بيان الحكومة: حمل عددًا من الرسائل المهمة - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن البيان جاء بحضور كامل تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخرًا، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

وتابع: "بيان الحكومة حمل عددًا من الرسائل المهمة في كل المجالات، كما أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، تضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا".

من جهة أخرى، أشار أحمد موسى إلى أن حفل تخريج الدفعة الجديدة بالكليات العسكرية 2024، سيكون في مركز القيادة الاسترايتجية بالعاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر المقبل.