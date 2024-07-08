شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يوليو .

‎ويعد الذرة من الحاصلات الاستراتيجية الهامة، التي تُمثل عماد مشروعات الإنتاج الحيواني، ما يجعلها ضمن حزمة الزراعات الهامة للأمن الغذائي القومي، والتي يتحتم الحفاظ عليها ودعم زيادة ومُضاعفة الإنتاجية.

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎1 -يتم الاستمرار في الري مرة كل 15 يوما وحسب مناوبات الري مع مراعاة الري عند ظهور علامات العطش والتفاف الأوراق وخاصة في الأراضي الجديدة.

‎ 2- عند اكتشاف أعراض إصابات مرضية أو حشرية يتم إبلاغ مهندسو المكافحة للتوصية بالمعاملة المناسبة

‎3-الامتناع عن توريق النباتات للحصول على محصول مرتفع.