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نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ‫ ‎كتبت أسماء نصار

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:11 م

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يوليو .

‎ويعد الذرة من الحاصلات الاستراتيجية الهامة، التي تُمثل عماد مشروعات الإنتاج الحيواني، ما يجعلها ضمن حزمة الزراعات الهامة للأمن الغذائي القومي، والتي يتحتم الحفاظ عليها ودعم زيادة ومُضاعفة الإنتاجية.

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎1 -يتم الاستمرار في الري مرة كل 15 يوما وحسب مناوبات الري مع مراعاة الري عند ظهور علامات العطش والتفاف الأوراق وخاصة في الأراضي الجديدة.

‎ 2- عند اكتشاف أعراض إصابات مرضية أو حشرية يتم إبلاغ مهندسو المكافحة للتوصية بالمعاملة المناسبة

‎3-الامتناع عن توريق النباتات للحصول على محصول مرتفع.

 

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