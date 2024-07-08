شكرا لقرائتكم خبر عن القيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء بالدقى للإدارى والتجارى والسكنى والان مع تفاصيل الخبر

حددت محافظة الجيزة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق حي الدقي، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وأوضحت المحافظة أن حي الدقي يقسم إلى 4 مناطق، هي:

1- منطقة (مصدق - نادي الصيد - محي الدين أبو العز)، الشوارع المحيطة بالمنطقة: (شارع التحرير بدءًا من الكوبري الخشب ثم شارع وزارة الزراعة ثم شارع البطل أحمد عبد العزيز ثم شارع جامعة الدول العربية مرورًا بميدان مصطفى محمود حتى التقائه مع سور السكة الحديد حتى الكوبري الخشب).

2- منطقة (المساحة - عبد الرحيم صبري)، الشوارع المحيطة بالمنطقة: (شارع ثروت بدءًا من تقاطعه مع شارع الدقي حتى شارع عبد الهادي صالح ثم شارع كورنيش النيل ثم شارع نوال (حسن الزاز سابقًا) ثم شارع الدقي حتى التقائه مع شارع ثروت).

3- منطقة (جابر بن حيان - مشيل باخوم (النور سابقًا))، الشوارع المحيطة بالمنطقة: (شارع ثروت بدءًا من أحمد زيات ثم شارع الدقي ثم ميدان الدقي ثم شارع التحرير ثم شارع أحمد الزيات حتى التقائه مع شارع ثروت).

4- منطقة بين السرايات، والشوارع المحيطة بها (شارع ثروت بدءًا من مع التقائه بشور السكة الحديد ثم شارع أحمد الزيات ثم شارع التحرير حتى التقائه بالكوبري الخشب سور السكة الحديد حتى شارع الثورة).

وأشارت المحافظة إلى أن سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى يتراوح بين 640 و 2500، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى من 325 و 1000، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح السكنى من 225 و 800، وذلك حسب المنطقة ومساحة الشارع.

وقررت المحافظة أن يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 150 جنيهًا، والسكني والإداري 100 جنيه، وذلك للمناطق غير الآمنة: (منطقة أولاد علام الواقعة ضمن منطقة "مصدق – نادي الصيد – محي الدين أبو العز"، ومنطقة بين السرايات القديمة، منطقة داير الناحية الواقعتان ضمن منطقة جابر بن حيان وميشيل باخوم.

وحددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لبعض الشوارع نطاق الحي، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة، وذلك على النحو التالي:

1- شارع الدقي (من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

2- شارع الدقي (من كوبري الدقي حتى آخره)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 962.5 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 800 جنيه.

3- شارع التحرير (من الكوبري الخشب حتى كوبر الدقي)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

4- شارع التحرير (من كوبري الدقي حتى بداية كوبري قصر النيل)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 850 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 700 جنيه.

5- شارع النيل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 2400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 2000 جنيه.

6- شارع السودان (من بداية كوبري فيصل حتى الكوبري الخشب)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

7- شارع السودان (من الكوبري الخشب حتى نهاية مصدق من السودان)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

8- ميدان المساحة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 850 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 700 جنيه.

9- شارع أحمد الزيات

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 600 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

10- شارع السكري

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 325 جنيه.