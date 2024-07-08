شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الرئيس بايدن يجري فحوصات مع طبيب عدة مرات أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري فحوصات مع طبيب عدة مرات أسبوعيًّا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وقد أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، أكثر من 20 حاكما ديمقراطيا في اجتماع خاص، أنه خضع لفحص طبي بعد مناظرة الأسبوع الماضي أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن اثنين من المسؤولين ممن حضروا الاجتماع أن الرئيس أكد أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة.