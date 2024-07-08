شكرا لقرائتكم خبر عن موعد شهر رمضان المبارك 2025.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية العام الهجرى الجديد يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد شهر رمضان المبارك 2025 ، حيث تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات المبدئية .

يذكر أن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف أنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهاد ولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــت الموافق 6/7/2024م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ولوحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يومالجمعــــة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5/7/2024م ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأعلنت دار الإفتاء أن غرة شهـر المحرم 1446 هـ يوم الأحد 7/7/2024 م، وهو أول أيام الشهر وبداية العام الهجرى الجديد .



