شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية ينظم فعالية التطوير التشاركي للمساحات العامة بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

نظم صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء فعالية "التطوير التشاركي للمساحات العامة بحي الأسمرات بالتعاون مع مؤسسة هابيتات فور هيومانتي انترناشيونال – مبادرة مَكَــــانُنَا- مؤسسة بناء للتنمية المجتمعية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، بالتنسيق مع مسؤلي حي الأسمرات، وهو مايعكس أهمية مشاركة جميع الأطراف لتخطيط وتصميم وتنفيذ التطوير والتنمية التي تتمحور حول الإنسان ذاته.

وتم على مدار يومين تنفيذ ورشتي عمل؛ الأولى هي "ورشة المجتمع المحلي: تطوير الفراغات العامة" بقيادة فريق مؤسسة بناء والتي شارك بها سيدات الأسمرات، والثانية "حكاية حَيّينا : حي الأسمرات" بقيادة فريق مَكَــــانُنَا والتي شارك بها أطفال وشباب الحي، إضافة إلى تنفيذ التدخلات المختلفة بالمساحة العامة المختارة من خلال مشاركة أهالي وأطفال حي الأسمرات.



استهدفت الورش التي تمت بقصر ثقافة الاسمرات التعريف بأهمية المساحات والفراغات العامة ودورها في اتاحة الفرصة لفئات المجتمع المختلفة للاستمتاع والاستفادة من تلك المساحات إضافة إلى التعريف بقضية التغيرات المناخية وضرورة اتخاذ التدابير المختلفة للتكيف ومواجهة هذه التغيرات، مع استخدام عناصر بيئية طبيعية مستدامة.



شارك في الورش 25 سيدة، 37 طفل، وتم تنفيذ الجدارايات الفنية بأيدي الأطفال تحت قيادة فريق مبادرة مَكَــــانُنَا وعمليات التطوير للفراغ بسواعد أهالي الأسمرات من العمال المتخصصين والسيدات، تحت قيادة فريق مؤسسة بناء.



في ختام ورش العمل تم توزيع شهادات تقدير لكل المشاركين، والإعلان عن مسابقة رسم للأطفال من سن 10-16 سنة تحت عنوان "يلا نرسم مستقبلنا في الاسمرات" والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال على تصوير تحول طفولتهم وحيهم بشكل إبداعي، والتركيز على جوهر هذا التحول، ونظرتهم لمستقبل حي الأسمرات، للتأكيد على أركان حملة مصر الحضرية: الناس، والتراث الثقافي والطبيعي، والصمود، والشمول، والرفاهية، والإسكان. لتعزيز الفخر والملكية بين المشاركين، وتعزيز تكامل قصصهم الذاتية في سياق أوسع للتنمية الحضرية المستدامة.



تأتي هذا الفعالية ضمن مشاركة صندوق التنمية الحضرية في حملة مصر الحضرية التي اطلقتها الحملة الحضرية العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة فبراير- سبتمبر 2024 بهدف تشجيع كافة الاطراف المصرية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بعمليات التطوير والتنمية الحضرية لعرض الافكار والابداعات تمهيدا للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي.



وينعقد المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر(WUF 12) بمدينة القاهرة خلال الفترة 4-8 نوفمبر 2024 وهو ما يُمثل فرصة عظيمة لعرض النجاحات وتبادل الدروس المستفادة والخبرات بين دول العالم ويحقق تعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات والاطراف الاكاديمية والأهلية للتكلمل في عليات التنمية الحضرية حول العالم.