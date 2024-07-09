"نسمة" تطلب خلع زوجها: "بيشرب فى المج بتاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "نسمة. ع"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة: "بيشرب في المج بتاعي ولما عرفت كسره".

قالت الزوجة فى دعواها التي حملت رقم 2308 لسنة 2023، بأنها تعرَّفت على زوجها "عماد. ح"، صاحب معرض سيارات خلال تغيير سيارتها، تولدت مشاعر الحب بينهما فتقدم لخطبتها وبعد سنة خطوبة انتقلا لعش الزوجية.

أضافت نسمة في حديثها لمصراوي أنها عاشت في سعادة زوجية في الأيام الأولى لزواجها وبعد 4 أشهر فقط من الزواج "وجدته من الشخصيات التي لا تحترم خصوصية الغير ومهمل ولا يراعي مشاعر الآخرين".

شكت الزوجة من تصرفات زوجها باقتحامه غرفتها الخاصة وفتح مذكراتها فضلًا عن "تناوله القهوة في المج الخاص بي" وكان هدية من والدها، وعندما واجهته بفعلته "كسره قدام عيني".

هربت الثلاثينية إلى بيت والدها وطلبت الطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.