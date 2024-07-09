اليوم.. استئناف حسين الشحات على حبسه في سبّ الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على حكم حبسه سنة مع الإيقاف وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

كان محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائياً وألزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض، وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

كان محمد الشيبي، لاعب بيراميدز اتهم حسين الشحات بسبه وقذفه وضربه أثناء نشاط رياضي في مباراة جمعت الفريقين بالدوري المصري، والذي سبق أن اعتذر لاعب الأهلي عنه.