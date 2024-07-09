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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 9/7/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:16  ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:31

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد  صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:29  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:13
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة  العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29  ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 17: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:08


 

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