شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بنقل الموظف فى قانون الخدمة المدنية؟.. خط الاستشارات 15115 يرد والان مع تفاصيل الخبر

من الأسئله التى وصلت مكتب الشكاوي علي خط الاستشارات 15115 ، ما المقصود بنقل الموظف فى قانون الخدمة المدنية؟، وهو ما اجاب عنه مكتب الشكاوى من خلال خدمات المشوره والدعم التى يقدمها للسيدات .

وقال مكتب الشكاوى: المادة 98 من اللائحة التنفيذية يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.

1- نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل نفس المكان اللى بتشتغل فيه سواء بقا فى الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة

2- نقل الموظف من وزارة الى وزارة تانية او من مصلحة لمصلحة تانية وهكذا

-- هل يجوز للسلطة المختصة نقل الموظف دون أن يكون ذلك بناء علي طلبه؟ وما هي حدود هذ السلطة ؟

المادة 99 من اللائحة التنفيذية للقانون

يشترط لنقل الموظف ما يأتي:

1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

2- أن يستوفي الموظف أشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.

3- أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة.

4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

5- موافقة الوحدة المنقول إليها.

6- ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.

7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

-- المادة 105 من اللائحة التنفيذية

لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف" .

يمكن لجهة العمل أن تنقل الموظف سواء داخل نفس الوزارة او المصلحة او من وزارة الى وزارة تانية او من مصلحة لمصلحة تانية وهكذا ولكن بقيود وهى :

1. لايجوز نقله كجزاء له

2. لا بجوز نقله من وظيفة إلى التانية اقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية

3- لا يجوز أن هذا النقل يفوت عن الموظف دوره في الترقية

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.