شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تجرى دورات تدريبة مجانية "أون لاين" نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن تقديمها بالتعاون مع أحد الأكاديميات، دورات تدريبية مجانية أون لاين لأعضاء نقابة الصيادلة نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك استكمالاً للتعاون المشترك بين نقابة الصيادلة والإكاديمية .

وأوضحت النقابة، أن الدورات التدريبية ستتضمن عدة مجالات وهى (إدارة الأعمال_التحول الرقمى_تحليل البيانات_التسويق - ادارة المشروعات_ادراة المخاطر_ريادة الأعمال وتطوير المشروعات وإدارتها _التحول الرقمى و دورة المؤثر على المؤسسات _تطبيقات بحوث العمليات فى الادارة) ، يحاضر فى الدورات اساتذة متخصصين فى مختلف هذه المجالات.

وأشارت نقابة الصيادلة، إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف للإرتقاء بمهارت الصيادلة المهنية لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الاعمال.