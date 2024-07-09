برلماني: برنامج الحكومة يؤكد التزامها بتكليفات الرئيس وتحقيق تطلعات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب وعضو أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، يؤكد إلتزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، ويكشف عن جدية التشكيل الجديد في التعامل مع التحديات التى تواجه البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح "البنا"، أن رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام الحكومة في برنامجها الجديد المعد لمدة الثلاث سنوات المقبلة، بتحقيق تطلعات المواطنين، وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى واستكمال البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف، أن بيان الحكومة أكد الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتابع البرلماني أهمية خطة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعي حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استكمال مشروعات التوسع الزراعى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلي تتماشي مع التغيرات المناخية.

وثمن البنا، إعلان رئيس الوزراء عن أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق عدة أهداف ومنها قضايا الأمن القومي وارتفاع المستوى الثقافي والاجتماعي خاصة خدمات التعليم والصحة وضبط الأسواق والتطوير الشامل تخفيف وتيرة التوترات التي تؤثر على المواطنين ومعالجتها بكل حزم وفتح صفحة جديدة مع الإدارات المحلية".