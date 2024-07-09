شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليار جنيه نفقات النظافة بموازنة العام الجاري 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة مبلغا وقدره 6 مليارات و526 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025، والتي بدأ العمل بها في أول شهر يوليو 2024، كنفقات للنظافة، وذلك مقابل 5 مليار و594 مليون جنيه العام السابق 2024/2023.

تأتي تلك المخصصات ضمن النفقات الخدمية المتنوعية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، والتي تكمن أهميتها في كونها تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلاب بالمدارس ، كما تضم نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة , مقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة بمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

جدير بالذكر، أن حجم مخصصات شراء السلع والخدمات تقدر بنحو 166 مليار و704 مليون جنيه، تقسم بواقع 81 مليار و 516 مليون جنيه للسلع، و71 مليار و127 مليون جنيه للخدمات، فيما بلغت مخصصات شراء السلع والخدمات والاحتياجات العامة تبلغ نحو 14 مليار و60 مليون جنيه.