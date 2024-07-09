شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أطفال بشظايا رصاص الاحتلال فى مخيم عسكر الجديد بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام قوات الاحتـلال لمخيم عسكر، وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.