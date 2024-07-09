شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم للامتحان للطلاب المتقدمين بمدرسة المتفوقين بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم للامتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للعام الدراسي 2024/2025، وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، وذلك بعد فتح باب التقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، لابد يشترط فيمن يتقدم للامتحان بمدارس المتفوقين عين شمس أن يكون مستوفيا للشروط التالية:-

- ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر عن ١٨ عاماً.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2024.

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة 90 بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين فى الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس .

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة للطلاب الذين تم قبولهم بالمدرسة بعد اعلان نتائجهم .

- أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة او معدية أو نفسية او أي امراض تحتاج الى رعاية خاصة .

- أن يكون الطالب مصري الجنسية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد مقابل أداء الخدمة رسوم دفع مدارس المتفوقين وقيمتها 100مائة جنيه مصري يتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات E-finance بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، تقوم الادارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وارفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.