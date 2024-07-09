شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة بالأقصر.. صيانة أعمدة الإنارة بالقرى ودخول الصرف الصحى النجوع والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قرى ونجوع محافظة الأقصر، التي يتم داخلها العمل بصورة يومية في المشروعات القومية وخطط التطوير والتجميل لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت، العمل الجاد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم إستمرار العمل اليومى في خطة تجديد وصيانة وتدعيم كشافات الإنارة على الطرق في مداخل ومخارج القرى والنجوع، حيث إنه جارى أعمال صيانة وتدعيم كشافات إنارة الطريق ومشاغل قرى الحلة، أما فى قرية أصفون فتمت متابعة أعمال الصرف الصحي ومتابعة تغيير أسلاك الكهرباء.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم أيضاً تركيب كشافات ليد على الطريق الغربى السريع بداية من قرية العضايمة حتى قرية ترعة ناصر، كما يتم العمل على تركيب كشافات الإنارة وإحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة، كما يجرى متابعة تغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة، ويتم استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا، ويجري استمرار العمل فى تركيب كشافات إنارة الشوارع فى عزبة المزناب بقرية الحلة.

كما تجرى على قدم وساق الأعمال في سلسلة من مشروعات الصرف الصحى لدعم قرى ونجوع الأقصر، حيث يتم العمل في عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة وأبرزها مشروعات الصرف الصحى وتوصيله بالقرى والنجوع، حيث تابع ياسر حلمي عباس رئيس الوحدة المحلية بمجلس قروى النمسا، أعمال الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك إستمرار العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظه الأقصر، وبناءاً على توجيهات الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إاسنا بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.



استمرار الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى



استمرار العمل بالصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى



إستمرار العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا بإسنا



إستمرار العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا



أعمال الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى



أعمال صيانة وتدعيم كشافات إنارة الطريق ومشاغل قرى الحلة



العمل اليومى في خطة تجديد وصيانة وتدعيم كشافات الإنارة على الطرق



العمل بالصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى



العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا بمدينة إسنا



تركيب كشافات ليد على الطريق الغربى السريع بإسنا



تركيب كشافات ليد على الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر



جولة على مشروعات الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى



كشافات ليد على الطريق السريع بداية من قرية العضايمة حتى ترعة ناصر



متابعة إستمرار العمل بالصرف الصحي في قرية القرايا



متابعة مشروعات الصرف الصحي بالنمسا ناحية طريق طراد النيل الشرقى