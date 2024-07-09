شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: نحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات والوكالات الدولية، في كافة المجالات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال سد الفجوة بين المهارات واحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال كلمة الوزارة القتها رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل مع خبراء من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية ،بشأن "التدريب المهني" و"سوق العمل" أن وزارة العمل مٌستمرة في هذا التعاون من أجل الإستفادة من الخبرات الدولية ومن ضمنها الخبرة الإسبانى في تطوير"ملف العمل"، ونقلت تحيات وزير العمل للحضور، وثمنت التعاون مع "لوكالة الأسبانية" في العديد من انشطة المشروع والتي تُساهم في تبادل الخبرات ونقل التجربة الإسبانية خاصة في مجالي التدريب المهني ومعلومات سوق، وذلك في إطار خطة الوزارة وسعيها لبناء قُدرات العامل المصري في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الورشة تستمر لمدة يومين بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التصنيف الأوروبي المعياري للمهن ومرصد سوق العمل وكذلك التدريب المهني واعتماد المهارات، مُنوهةً إلى أن الورشة سيتبعها مجموعة من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية بهدف الاستفادة من التجارب الأوروبية، وأشارت إلى أنه سبق وتم عقد نشاط متميز في مجال نقل التجربة الإسبانية في مجال تفتيش العمل

وبحسب بيان صحفي تأتي هذه "الورشة"،المُنعقدة بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" ، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وسوق العمل .

الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي يمثل من خلال الدعم المؤسسي (CONMIGO) ،شراكة بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID) ،واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMTIP)، بصفتها الشريك الوطني الرئيسي لـ AECID بجمهورية مصر العربية، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، ويتم التنفيذ في إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا ..والمُستهدفين في ورشة تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني تدريب ممثلين عن الوزراة والمديريات بالادارة العامة لمعلومات سوق العمل والإدارة المركزية للتدريب المهني.

وتهدف الورشة إلى التعرف على تجربة المرصد الاسباني للمهن في خدمة التوظيف العامة من خلال التعرف علي الهيكل التنظيمي للمراصد الأساسية، وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي للتقسيمات الوظيفية داخل المرصد ومنهجية عمل المرصد ،وعرض موجز لدراسات المرصد، والتعرف على التصنيف المهني الاوروبي "ESCO" (المهارات والكفاءات والمؤهلات والمهن الأوروبية)، من حيث هيكلته وكيفية الربط بين التصنيف المهني ومستويات التعليم كذلك ومتطلبات سوق العمل، وتوصيف الوظائف المستحدثة وفقا للتصنيف الدولي نتيجة للمتغيرات المحلي والدولي.

ومن المُقرر الخروج من البرنامج التدريبي بتوصيات لبناء برامج الدعم المستقبلية للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.