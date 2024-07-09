شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: وزير الصحة وجه بتصميم زي جديد يليق بأفراد الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فى مكتبه بمقر ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لنقل تهنئة كافة أفراد هيئة التمريض بمناسبة تجديد الثقة وتكليفه بمهام نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية.

وأشارت إلى أنه من مبدأ تكافؤ الفرص تناول اللقاء امكانية توفير فرص لتقلد القيادات التمريضية برؤساء الفرق المختلفة أسوة بالأطباء والصيادلة والأسنان، وذلك من خلال الموافقة على ادراج هيئة التمريض المؤهلين علميًا وعمليًا بشغل الوظائف الإشرافية الخاصة بالفرق داخل المؤسسات الصحية كشغل وظيفة؛ "رئيس مكافحة العدوى - رئيس فريق الجودة - رئيس فريق التدريب - رئيس السلامة والصحة المهنية وجميع الفرق داخل المؤسسات الصحية" طبقاً للمعايير الموضوعة أسوة بباقي أعضاء الفريق الصحى الأطباء.

وخلال اللقاء، تقدمت نقيب عام التمريض بخالص الشكر والتقدير على ما يبذله الدكتور خالد عبد الغفار من جهد من أجل تطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية، متابعة: "نحن على يقين تام بأن الوزير من المساندين بقوة والداعمين لأفراد هيئة التمريض بمصر".

وبدوره أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بدور التمريض بمصر، مؤكدًا تقديم الدعم المستمر بكافة النواحي العلمية والعملية والأدبية، ووجه عبد الغفار بإعداد مقترح لتصميم زي جديد يليق بأفراد هيئة التمريض لتحسين هوية التمريض المصري العاملين بوزارة الصحة والسكان.