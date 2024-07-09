شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه تناقش 5 موضوعات رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن أسبوع القاهرة للمياه سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، وهي "حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الابتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخياً" مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية".

وأضاف سويلم أنه سيتم توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وفيما يتعلق بالمؤتمر العلمي للأسبوع فقد بلغ عدد المتقدمين بملخصات للأبحاث العلمية 143 باحثا من مختلف الجهات والمنظمات البحثية المحلية والعالمية، وتم قبول 112 ملخصا بحثيا منها، وقد أعقب ذلك بدء المرحلة الثانية من التقييم، حيث يحق للباحثين الذين تم قبول ملخصات أبحاثهم إما تقديم ملخص مطول أو بحث كامل، وفى حال قبول البحث من قبل اللجنه العلمية سيتم نشر البحث فى عدد خاص بمجلة السياسات المائية.

كما تم فتح الباب للتقديم في مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس ، ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق" ، كما يجري الإعداد للمسابقات الأخرى وهى مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" والتى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام .

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.