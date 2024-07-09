شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج اللغة الفرنسية والترجمة بآداب حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج "اللغة الفرنسية والترجمة" والذى انطلق في أكتوبر 2021، وهو برنامج خاص متميز بنظام الساعات المعتمدة (142 ساعة معتمدة على 8 فصول دراسية).

وأوضحت جامعة حلوان، يسعى البرنامج لإعداد خريج متميز في مجال الترجمة التحريرية والحاسوبية وملم بقواعد ومعانى اللغة الفرنسية والعربية، وقادر على التحدث والتعبير بهما بطلاقة وقادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال، إضافة إلى تعزيز مهاراته اللغوية فى اللغات الأجنبية الأخرى، كما يسعى البرنامج من خلال بيئة تعليمية تدعم التطور العلمي والفكري إلى توفير فرص تعليم مستمر تضمن للخريج تحقيق الريادة والتميز ومواكبة التقدم العلمي والمنافسة القوية فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

ويهدف البرنامج إلى إجادة التحدث والكتابة باللغة الفرنسية، بجانب الإلمام بنظريات الترجمة وطرق تطبيقها عند ترجمة النصوص المختلفة من وإلى اللغة الفرنسية، وترجمة النصوص التخصصية فى مجالات (السياسة والاقتصاد والأدب وغيرها من التخصصات)، واستخدام المراجع والمعاجم العامة والمتخصصة في فهم وترجمة النصوص المختلفة .

هذا بجانب اكتساب المهارات الحاسوبية الداعمة لمجال الترجمة، حل المشكلات التي تواجه المترجم أثناء الترجمة، واكتساب مهارات التواصل والمهارات المهنية في المجالات التخصصية المختلفة، واكتساب مهارات تحليلية ونقدية ومعرفية مختلفة، والتمكن من تطوير الذات ومواكبة التقدم العلمى، وتوظيف التخصص في اللغة الفرنسية في تنمية وخدمة المجتمع.