أخبار مصر

موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطقس (بيان بالدرجات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفي بيان لها، توقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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