مصدر حكومي يكشف حقيقة تحريك أسعار الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر حكومي، أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء وفي حالة التحريك سيتم الإعلان من الحكومة ويتم العمل حاليا على وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.