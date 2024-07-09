شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة العمل العربية يلتقى وزير الشئون الاجتماعية واتحاد الشغل بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية بدولة تونس، فايز علي المطيري المدير العام لـ منظمة العمل العربية والوفد المرافق له، منجية هادفي المشرفة على إدارة التنمية البشرية والتشغيل في منظمة العمل العربية ، ووليد اللموشي مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، وذلك في مقر الوزارة.

وتناول اللّقاء استعراض علاقات التعاون المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس ومنظمة العمل العربية وبحث سبل تعزيز آليات وسبل التعاون بينهما.

وأكد الوزير على عراقة العلاقات والتعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة ، مجدّداً حرصه على مواصلة المشاريع الثنائية في مجالات الحوار الاجتماعي، ودعم العمل اللائق والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتطلّع للاستفادة وتبادل التجارب والخبرات في إطار دفع العمل العربي المشترك في كل القطاعات.

كما بيّن الوزير حرصه على دعم المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل لدعم إشعاعه وطنياً وعربياً ودولياً وذلك لدوره المتميّز والهام في دعم مجالات البحوث والتكوين في المجال الاجتماعي وربط الصلة بين الدول العربية.

ومن جهته توجه فايز علي المطيري بالتهنئة لكمال المدوري بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية، مثمناً علاقات التعاون التاريخية بين تونس والمنظمة في المجال الاجتماعي، مبدياً استعداد المنظمة لتطوير آفاق التعاون ودعم قدرات العاملين في الشأن الاجتماعي، ووضع كل الإمكانيات المتاحة من منظمة العمل العربية لتقديم الدعم الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما استقبل سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوفد المرافق له، بحضور كل من السادة: الناصر الجلجلي وخليل الغرياني عضوي المكتب التنفيذي، وسامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد.

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين الاتحاد ومنظمة العمل العربية في مجالات التدريب وتعزيز الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتطوير النمو الاقتصادي وتنمية فرص العمل. ومثل اللقاء فرصة لتقييم نتائج مؤتمر العمل الدولي الأخير في دورته 112 لعام 2024.

هذا وتناقش الطرفان في الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، وخاصة التصعيد الذي يحدث في فلسطين المحتلة والعدوان المتواصل على غزة .

و قام فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية والوفد المرافق له بزيارة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، و قد كان في استقباله نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و أعضاء المكتب التنفيذي الوطني حيث حضر اللقاء كل من: سهام بوستة و منعم عميرة و فاروق العياري و حفيظ حفيظ و سامي الطاهري. وأبدى خلال الزيارة إعجابه بإعادة بناء دار الاتحاد مشيداً بقيمة مقر الاتحاد المعنوية كمنظمة عريقة، لها دور وطني هام برز في محطات كثيرة من تاريخ تونس ونضال حركتها النقابية.

ومن جانبه رحب “الطبوبي” بالمدير العام والوفد المرافق، وأكد على أهمية الحوار الاجتماعي لتأمين الاستقرار والحفاظ على مكتسبات العمال، مشيراً إلى الأوضاع العالمية والاقليمية التي تحتم تضافر الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة وآثارها السلبية.

في حين أشار “المطيري” إلى التحديات التي تواجه الوطن العربي سواء فيما يتعلق بـ القضية الفلسطينية، القضية الأم ومعاناة عمال وشعب فلسطين وكذلك بالنسبة للأوضاع في بعض الدول العربية في وقت يشهد فيه عالم العمل تغيرات عميقة قضت وستقضي على ملايين المهن لتحل محلها مهن جديدة تهدد مواطن الرزق، واستقرار المؤسسات وهذه أحد أهم القضايا التي تعمل عليها منظمة العمل العربية في الآونة الأخيرة مشدداً على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الجمهورية التونسية.