موعد افتتاح حديقة الحيوان.. "الزراعة" تكشف آخر تطورات أعمال التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن آخر تطورات أعمال التطوير الجاري تنفيذها بحديقة حيوان الجيزة.

وقال إبراهيم، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ جزء كبير من أعمال البنية التحتية لحديقة الحيوان، ويجري العمل حاليًّا على نفق المترو الذي يربط بين حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان بشارع أحمد زويل بذات المنطقة.

وأوضح إبراهيم أن خطة تطوير الحديقة تشمل استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًّا، وذلك في إطار الارتقاء بالتصنيف الحيواني للحديقة لتعود إلى ما سبق وكانت عليه وتجديد المنظر العام لها.

وقال إبراهيم إنه من المقرر أن يتم افتتاحها قبل عيد الفطر 2025؛ ولكن من الوارد أن يتم تأجيل الموعد لحين الانتهاء من مرحلة التطوير بشكل كامل.

وكان التحالف المصري قد بدأ في تنفيذ تطوير حديقتَي الحيوان ‏‎والأورمان بعد حصوله على جميع موافقات الجهات المعنية؛ مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للآثار والاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والذي يتم بمعرفة أكبر استشاري عالمي في مجال تطوير حدائق الحيوان، لخروج المشروع في أفضل صورة تحافظ على الحديقتَين المميزتَين.

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