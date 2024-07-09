ضبط 11 كجم مخدرات وتنفيذ 820 حكمًا قضائيًا في حملة للأمن العام بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملات أمنية لضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو)، بحوزة (3 متهمين لـ" 2 منهم معلومات جنائية")، وضبط 3 قطع سلاح ناري، عبارة عن 3 فرد محلي، وتنفيذ 820 حكمًا قضائيا متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق، ومستمرة الحملات الأمنية.