بينهم 16 بندقية آلية.. ضبط 39 متهمًا بحوزتهم 61 سلاح ناري ومخدرات أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 39 قضية سلاح ناري بإجمالي 61 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (16 بندقية آلية – 22 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 39 متهمًا لـ "31 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1.160 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.950 كيلو جرام لمخدر الشابو)، بحوزة 12 متهمًا لـ"10 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 422 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.