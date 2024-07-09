شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ، ورفع الكفاءة الجارية بحى عين شمس .

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن ، وتحسين الخدمات المقدمة له ، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس على غرار ما تم من إعادة تطوير وتخطيط ميدان الألف مسكن .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين، ومتابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطىء بشوارع الحى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الرصف والأرصفة، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على شوارع الحى .

رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وعدد من قيادات المحافظة .