شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تواصل خطتها التوسعية وتفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وبراج والان مع تفاصيل الخبر

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة التشيكية براج بطائرة من طراز B737-800 NG ، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع في القارة الأوروبية وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة.

هذا وقد قامت مصرللطيران بالاحتفال بافتتاح الخط الجديد بالتواجد مع الركاب وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.