شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات الهدنة بغزة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر رفيع المستوي عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في حرب غزة بالقاهرة بعد غد الخميس، بعد الجولة المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ، غدا الأربعاء ، بهدف وقف الحرب الدائرة علي القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وشدد المصدر في تصريحات بثتها قناة إكسترا نيوز علي أن الوفد الأمني المصري جدد خلال جولة المفاوضات الدائرة اليوم بالقاهرة تأكيده علي مواقف مصر الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار المصدر إلى أن الوفد سيتوجه غداً للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى إتفاق الهدنة في أقرب وقت، لافتاً إلى وجود اتفاق حول الكثير من النقاط في ظل استمرار الوفد الأمني المصري في جهوده لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف .