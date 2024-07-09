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استقالة وزير المالية أحمد كجوك من عضوية مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:16 م

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تلقيها خطابًا من شركة مصر للتأمين بصفتها عضو مجلس إدارة الشركة، يفيد باستقالة أحمد كجوك من تمثيله لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، لتعيينه وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة.

وكانت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، قد أعلنت على قبول استقالة حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة الشركة، وكذلك عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بعد توليه منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في التشكيل الوزاري الجديد.

كما أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن قبول مجلس الإدارة اعتذار نائب وزير المالية شريف فتحي الكيلاني عن عضوية مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة-ارنست أند يونج" كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وقبول تعيين عمرو وحيد بيومي كمراقب حسابات الشركة عن نفس العام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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