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رئيس الوزراء: أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد أكد على العمل كفريق واحد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:18 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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