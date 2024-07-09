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رئيس الوزراء يكشف سبب وضع برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:21 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس الوزراء، أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات قال رئيس الوزراء: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ3 سنوات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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