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حادث دهس مروع في أوسيم.. تريلا تنهي حياة شاب والثاني يصارع الموت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز أوسيم شمال الجيزة حادثًا مأسوايًا راح ضحيته شاب ويصارع صديقه الموت دخل المستشى بعدما دهستهما سيارة نقل ثقيل.

مأمور مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين بكوبري الزيدية.

انتقلت أقرب دورية أمنية وتبين بالفحص أن سيارة "تريلا" محملة بالرمال دهست دراجة نارية تقل شخصين مما أسفر عن مصرع أحدهما ونقل الصاني إلى المستشفى وحالته حرجة.

قوات الشرطة تحفظت على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير أمن الجيزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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