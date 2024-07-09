حادث دهس مروع في أوسيم.. تريلا تنهي حياة شاب والثاني يصارع الموت

انتقلت أقرب دورية أمنية وتبين بالفحص أن سيارة "تريلا" محملة بالرمال دهست دراجة نارية تقل شخصين مما أسفر عن مصرع أحدهما ونقل الصاني إلى المستشفى وحالته حرجة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012