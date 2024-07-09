قرار من النيابة بشأن موظف لافتة عزاء أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، إخلاء سبيل موظف بالمعاش؛ لرفعه لافتة أثناء عزاء اللاعب أحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الموظف ذكر أسماء شخصيات من مشاهير الوسط الرياضي واتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب بعدما اعتلت اللافتة كلمة "قتلوه المجرمين" وأعقبها بأسماء 3 شخصيات رياضية شهيرة.

ويخضع الموظف المتهم الآن لتحقيقات النيابة حول اتهامه بالتشهير ومازالت التحقيقات مستمرة.

كان صرح مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.