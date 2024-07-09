مدبولي: تنسيق مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الأدوية جزء كبير جدا منه يتبع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تثبيت أسعار الدواء، إذ أن الدواء المصري من أرخص دول العالم من ناحية الأسعار.

وأضاف في أول مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة، الثلاثاء، أن الدولة قامت بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتخفيض أسعار الدواء، لافتا إلى أن هناك دول محددة تنتج المواد الخام نتيجة لتوافر هذه المواد الخام، إذ أن الدولة كانت تدبر لهم السعر الرسمي للدولار.

وأشار إلى أن اليوم أصبحنا نستورد المادة الخام بالسعر اليومي للدولار مما تسبب في خسائر كبيرة للدولة، لافتة إلى أنه تم التنسيق لتحديد أسعار الدواء من قبل هيئة الدواء بعد وضع خطة مع الشركات لعدم تواجد أي نقص في الأدوية الفترة المقبلة.

وأكد أن إنتاجية الدواء تأخذ وقت كبير في التصنيع وبالتالي هناك نقص في الأدوية بالأسواق لكن الفترة المقبلة تشهد الأسواق وفرة كبيرة بالأدوية.