هل بدأت الحكومة وقف قطع الكهرباء اليوم؟.. رئيس الوزراء يكشف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن سبب عدم انقطاع التيار الكهربي اليوم الثلاثاء بعدة محافظات على الجمهورية.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن سبب عدم انقطاع الكهرباء اليوم وفقا لخطة تخفيف الأحمال المتبعة هو أننا نجري تجربة للتعرف على أقصى كمية احتياج من الوقود للمولدات في اليوم الواحد ليتم حينها وضع رؤية واضحة لوقف خطة تخفيف الأحمال.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استوردت خلال الأيام القليلة الماضي كميات من الوقود مخصصة للتعامل مع أزمة الكهرباء .

وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحكم القومى للكهرباء أبلغ مسئولى شركات التوزيع التسع بوقف خطة تخفيف الأحمال بمحافظات "الإسكندرية كفر الشيخ الدقهلية دمياط".

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، اليوم، إلى أن الوقف مؤقتا حتى صدور التعليمات أو لحين إشعار آخر.

وأكد المصدر أن هناك انتظام فى ضخ الغاز الطبيعي المسال لمحطات توليد الكهرباء مما ساهم فى توفير القدرات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي تطور لاحق، أعلنت عدة محافظات بينها الغربية والمنوفية وقف تخفيف أحمال الكهرباء اليوم، وقالت مصادر بالكهرباء بالمحافظتين لمصراوي إن تعليمات وقف تخفيف الأحمال ترد إليهم يوميا.